Keine Lifestyle- und Gartenmesse auf der Festung: Landpartie ist abgesagt

Pflanzen, Schmuck, Möbel, Delikatessen, Kunst und Handwerk: Acht Mal hat die Lifestyle- und Gartenmesse Landpartie in den vergangenen Jahren jeweils Tausende Besucher auf die Festung Ehrenbreitstein gelockt. Selbst im vergangenen Jahr konnte sie – trotz Corona – stattfinden, wenn auch im Herbst statt im Mai. Auch in diesem Jahr war die Messe zunächst für den Mai geplant. Bereits Ende März hat sich aber abgezeichnet, dass dieser Termin nicht zu halten sein wird. Doch nicht nur das: Die Landpartie fällt in diesem Jahr aus, allerdings nicht wegen Corona.