Koblenz

Viele Automobilfirmen und -zulieferer hatten schon vor der Corona-Pandemie halb in den Krisenmodus geschaltet. Corona hat die Lage weiter verschärft. Auch bei der ZF Friedrichshafen AG und Stabilus, die zwei der größten Arbeitgeber in Koblenz sind. Beide Firmen stellen auf RZ-Anfrage trotz der Corona-bedingten Umsatzeinbrüche klar: Kündigungen in Koblenz sind kein Thema. Bei ZF hat der Gesamtbetriebsrat eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2022 vereinbart für die 50.000 Mitarbeiter in Deutschland.