Die Stadt Mainz stellt den Händlern und Gastronomen in der Mainzer Innenstadt in den kommenden Wochen 10.000 kostenlose Parktickets zu Verfügung. Hintergrund der Aktion: Kunden aus dem Umland soll mehr Anreiz gegeben werden, in der Innenstadt einzukaufen. Damit will man dem Einzelhandel, dem die Pandemie schwer zu schaffen gemacht hat, unterstützen. Die RZ hat sich in der Region umgehört, ob sich die Städte eine ähnliche Aktion vorstellen können.