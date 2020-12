Koblenz

Alle Jahre wieder: Motorradfahrer treffen sich an Heiligabend am Mc Donalds in der Schlossstraße, rund 100 waren es im vergangenen Jahr. Sie plaudern, wünschen sich schöne Weihnachten und bringen Spenden für Wohnungslose mit. Alle Jahre wieder? Nein: Bei einem Treffen mit Abstand und Maske, um ein Foto zu machen und für ihre Hilfsaktion für Wohnungslose zu werben, ist den Initiatoren in diesem Jahr schnell klar gewesen, lange vor den offiziellen Verboten: „Treffen können wir uns eh nicht. Deshalb machen wir ein Foto ohne Menschen drauf. Das symbolisiert die Situation“, sagt Thomas Ullrich beim Telefonat mit der RZ.