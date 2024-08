Kein Wartehäuschen, keine Sitze: Warum man an der Bushaltestelle in Koblenz nun sozusagen im Regen steht

Warten auf den Bus ist an der Balduinbrücke in Koblenz unbequem geworden. Aber das ist nur der Weg zu mehr Komfort.

Viel genutzt werden die Bushaltestellen am Fuß der Balduinbrücke auf der Lützeler Seite in beide Richtungen. Nun werden sie barrierefrei ausgebaut. Auf der Seite in Richtung Lützel haben die Arbeiten bereits begonnen, die Haltestelle wird zurzeit nicht angefahren.

Wer auf den Bus auf der gegenüberliegenden Seite wartet, muss das seit einiger Zeit im Stehen und bei Regen im Nassen tun: Das Wartehäuschen und die Sitzbank am Haltepunkt in Richtung Stadt wurden bereits entfernt. „Hier starten die Bauarbeiten in Kürze“, erläutert Susanne Schaller von der Koveb.

Bis 20. Dezember ist die Baustelle geplant. „Die mehrmonatige Dauer der Haltestellen-Sperrung ergibt sich durch den Umbau beider Haltepunkte und die anschließende circa vierwöchige Trocknungszeit des Betons.“