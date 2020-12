Koblenz

Die Ursache ist einfach erklärt: Die Restaurants und Cafés haben zu, und Menschen, die sich zwischen den Einkäufen etwas zu essen oder trinken kaufen, haben hinterher leere Becher, Essensverpackungen und Pizzakartons, die sie – im besten Fall – in den Mülleimer werfen. Die aber quellen vor allem jetzt an den Adventswochenenden über. Also liegt jetzt viel Müll daneben. Alles andere als ein schöner Anblick, finden viele Passanten und Besucher.