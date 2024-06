Plus VG Weißenthurm Kein Hauen und nur zweimal Stechen: Gesunder Wettbewerb bei Bürgermeisterwahlen in der VG Weißenthurm Von Eva Hornauer i Gerd Harner (FWG) mit seiner Lebensgefährtin Simone Sparmann in der Rheinlandhalle: Die Freude über seinen Sieg bei der Stadtbürgermeisterwahl von Mülheim-Kärlich stand Harner förmlich ins Gesicht geschrieben. Foto: Eva Hornauer Ob in Mülheim-Kärlich, Sankt Sebastian, Kettig oder Weißenthurm: Die Stadt- und Ortsbürgermeisterwahlen in der VG Weißenthurm am vergangenen Sonntag waren spannend. Trotz der vielen Kanidaten wird es nur in zwei Gemeinden zu einer Stichwahl kommen. Lesezeit: 3 Minuten

Die Wahl des Stadt- oder Ortsgemeindebürgermeisters war in den meisten Städten und Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm spannend. Denn wo anderorts kaum noch jemand zu finden ist, der ein solches Ehrenamt übernimmt, gibt es in der VG einen gesunden Wettkampf. Dreikampf in Mülheim-Kärlich So auch in der größten Stadt der VG, Mülheim-Kärlich. ...