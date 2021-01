Kreis MYK

Die Corona-Pandemie sorgt in fast allen Bereichen für teils erhebliche Einbußen und Totalausfälle. Über sehr wenige Einnahmen und kaum Aktivitäten beklagen sich auch die Vereine in der Region. Überleben die Vereine in der Pandemie? Wie kommen Vereine als soziale Treffpunkte, Trainings- und Bildungsstätten und Brauchtumsförderer durch die Krise? Die RZ hat nachgefragt, wie ein Miteinander trotz Corona möglich gemacht werden kann.