Die Zeiten, in denen man am Container am Bahnhof gut auch mal eine Stunde anstand oder in ganz Koblenz kaum spontan einen freien Termin für einen Schnelltest finden konnte, sind definitiv vorbei – zumindest für den Moment. Doch die Lage kann sich durch die neu beschlossenen Regeln wieder ändern. Ein kleiner Überblick: