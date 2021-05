Kaum Gelegenheit, Deutsch zu lernen: Corona erschwert auch die Integration

Die Internetverbindung reicht kaum aus, die Technik streikt, das Mikrofon ist wieder ausgeschaltet – Homeschooling ist nicht immer einfach zu bewerkstelligen und steht während der Corona-Lockdownphasen vielfach in der Kritik. Doch was, wenn nicht nur die Technik eine Hürde darstellt, sondern auch die Sprache? Nicht nur Kinder und Jugendliche werden derzeit zu Hause beschult, sondern auch die Erwachsenenbildung und damit die Sprachkurse für Migranten und Geflüchtete läuft teils online ab. So auch im Dekanat Maifeld-Untermosel, das in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung Sprachkurse organisiert und mithilfe von Ehrenamtlern Integrationsarbeit leistet. Drei Mitarbeiter des Dekanats schildern Probleme und Hürden in der derzeitigen Situation: