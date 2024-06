Plus Kreis MYK/Koblenz

Kaum Bewegung am Arbeitsmarkt: Erwerbslosenzahlen im Kreis MYK verändern sich nur leicht

i Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Ahrweiler ist im Vergleich zum Vormonat Mai leicht zurückgegangen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Arbeitslosigkeit hat sich im Juni in Koblenz und seinem Umland unterschiedlich entwickelt: Während die Werte in der Stadt stiegen, sind sie im Landkreis zurückgegangen. So zählten die Statistiker der Arbeitsagentur Koblenz-Mayen zum Monatsende 4159 arbeitslose Koblenzer. Das sind neun mehr als im Mai und 285 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 6,1 Prozent, teilt die Arbeitsagentur Koblenz-Mayen mit.