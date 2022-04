Den Graffiti in der Stadt hat er den Kampf angesagt. „Es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel“, sagt Berthold Temmler, der nun in Ruhestand gegangen ist. Mit fast 80 Jahren. Wie eine Art Minijob hat er das Amt des Graffiti-Beauftragten in den vergangenen 15 Jahren nach seinem offiziellen Renteneintritt ausgefüllt, tatsächlich aber war es eher ein Ehrenamt, sagt er und lächelt. Er hat es gern gemacht. Doch nun ist Schluss.