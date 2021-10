In Frankfurt hat in der vergangenen Woche die zweite Synodalversammlung des katholischen Reformprozesses „Synodaler Weg“ stattgefunden. Brandaktuell und aus erster Hand gab es nun für rund 70 Besucher im Katholischen Forum am Bischöflichen Cusanus-Gymnasium und weiteren Teilnehmern im Netz Einblicke in den Stand der Diskussion.