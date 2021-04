Wer Freude am Skaten hat, hat jetzt dazu gute Gelegenheit auf dem Gelände der Realschule plus Karthause. Auf Initiative von Laurenz Ringel wurden drei Skate-Elemente auf dem Schulgelände errichtet. Der Schüler hatte in einer Bürgersprechstunde zusammen mit anderen Schülern Oberbürgermeister David Langner einen detailliert ausgearbeiteten Vorschlag für den Aufbau unterbreitet, der nun umgesetzt wurde. Bereits seit Mitte März ist der kleine Skateplatz in Betrieb und wird gut frequentiert.