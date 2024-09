Plus Koblenz-Karthause Karthause: Kanalerneuerung erfordert Vollsperrung i Auf der Koblenzer Karthause stehen Kanalarbeiten an.

Im Rahmen der Kanalerneuerung auf der Koblenzer Karthause werden in der aktuellen Bauphase die Arbeiten bis zur Einmündung der Lippestraße in die Görtzstraße ausgeführt. Während der Arbeiten ist eine Vollsperrung notwendig, teilt die Stadt Koblenz mit.

Da der Kanal an dieser Stelle einen Hochpunkt hat und sich die Abflussrichtung in Richtung Zeppelinstraße ändert, erfolgt der restliche Kanalbau im Streckenabschnitt Zeppelinstraße bis Lippestraße ausgehend vom Einmündungsbereich der Görtzstraße in die Zeppelinstraße. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt der Kanalerneuerung in der Görtzstraße waren im Juli 2024 mit dem Einbau ...