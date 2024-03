Karnevalsgesellschaft Rheinfreunde aus Neuendorf: Mit gesammelten Kronkorken Kitas unterstützt

Die Karnevalsgesellschaft (KG) Rheinfreunde aus Neuendorf unterstützt soziale Projekte und Einrichtungen in den Stadtteilen Neuendorf und Wallersheim. So haben die Vereinsmitglieder kürzlich Tausende Kronkorken gesammelt und gegen Geld eingetauscht.

Anzeige

Die Karnevalsgesellschaft (KG) Rheinfreunde aus Neuendorf unterstützt soziale Projekte und Einrichtungen in den Stadtteilen Neuendorf und Wallersheim. So haben die Vereinsmitglieder Tausende Kronkorken gesammelt und gegen Geld eingetauscht, teilt die KG mit. „Bei der ersten Abgabe kam eine enorme Menge der kleinen Flaschendeckel zusammen, sodass ein großer Anhänger gerade noch so ausreichte, um die tonnenschwere Ladung zu befördern“, berichten die Rheinfreunde.

Erlös geht an Kindertagesstätten

Den Erlös in Höhe von 1250 Euro überreichte ihr Vorsitzender Dennis Kreuter jeweils zur Hälfte an die Kita St. Peter in Neuendorf und die Kita St. Bernhard in Wallersheim. Die Kronkorkensammlung geht auch in diesem Jahr weiter, teilt die KG mit. Kronkorken können an der Sammelstelle des Vereins im Bünenweg 48 in den öffentlich zugänglichen Behälter geworfen werden. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.kg-rheinfreunde.de red

Foto: KG Rheinfreunde/Sascha Münz