Die Kostüme bleiben im Schrank, die Säle leer, die Wagen am Rosenmontag in der Halle: Der Karneval in Koblenz fällt aus, schon wieder. Gerade aktive Narren sind traurig – aber bei manchen mischt sich in die Enttäuschung schon jetzt ein wenig Kampfgeist. In einer Serie erzählen wir ihre Geschichten.