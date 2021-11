Die Zahl der Infizierten steigt in einem besorgniserregenden Maß, viele Krankenhäuser sind voll. Sind das Zeiten, in denen Karnevalisten ihre Sitzungen vorbereiten, Tanzgruppen trainieren, Büttenredner an ihren Vorträgen feilen und Wagenbauer sich treffen, um zusammen zu werkeln? Noch gibt es nur wenige Vereine, die schon eine Entscheidung getroffen und Sitzungen abgesagt haben, aber die Stimmungslage wird immer deutlicher.