Karneval abgesagt wegen Pandemie: Das Jahr der unerstürmten Rathäuser

Zwar bringt Karneval viel Arbeit für Verwaltungen, vermisst wird die fünfte Jahreszeit nun dennoch. Denn aufgrund der Corona-Pandemie haben Vereine, Kommunen und Verbandsgemeinden bereits lange im Vorfeld Veranstaltungen, Sitzungen und Umzüge abgesagt. Somit bleiben in der nicht-stattfindenden Session 2021 viele Kammelle ungeworfen, viele Kostüme ungetragen und viele Rathäuser unerstürmt. Wir werfen mit Bildern einen Blick in die vergangene Session und in die aktuelle Zeit sowie die Arbeiten, die sonst auf eine Verwaltung zukommen und was die Bürgermeister gerade vermissen.