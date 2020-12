Region

„Das Herz sagt ja, der Verstand sagt nein“ − mit diesen Worten hat die Verbandsgemeinde (VG) Vallendar in einer Pressemitteilung angekündigt, die anstehenden Termine der Karnevalssession 2020/21 abzusagen. Das bedeutet: Sämtliche Karnevalssitzugen und -umzüge in der VG fallen aus. Auch andere Verbandsgemeinden ziehen mit. So ganz verzichten müssen Jecken auf Karneval jedoch nicht: Viele Vereine planen derzeit alternative Veranstaltungen.