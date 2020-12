Kaifenheim

Karina Kortlüke aus Kaifenheim hat es auf die große Showbühne geschafft. Eine musisch-kreative Ader hat sie schon, solange sie denken kann. „Bereits als Kind habe ich mich für Musik begeistert, und es war eine Art Hobby von mir, zu Hause ständig etwas vor mich hin zu singen“, erzählt die 21-Jährige. Doch seit Mitte November singt sie in einer Band namens 4OUR, die der Komiker, Moderator und Schauspieler Luke Mockridge in seiner „Greatnightshow“ bei SAT 1 gecastet hat – an einem einzigen Abend. Und der nächste große Auftritt steht für Kortlüke unmittelbar bevor.