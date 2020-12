Koblenz

Am 8. Mai 1945 verkündet der Rundfunk die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Ob die Meldung bei der Koblenzer Bevölkerung auf große Resonanz stieß? Wahrscheinlich werden viele wie der 2012 verstorbene ehemalige Leiter des Landeshauptarchivs, Franz-Josef Heyen, empfunden haben. Laut einem RZ-Artikel 1995 anlässlich des 50. Jahrestages des Kriegsendes sagte er, die Menschen hätten Erleichterung, aber keinen Jubel empfunden. „Insgesamt war es ein unspektakulärer Tag, da seit fast zwei Monaten im Westen ja nicht mehr gekämpft wurde“, so Franz-Josef Heyen, der als 17-Jähriger in Trier das Kriegsende erlebte.