Lützel

Autofahrer und Anwohner müssen sich in der Andernacher Straße zwischen der Gartenstraße und der Einmündung in die Herberichstraße in den kommenden Monaten auf Behinderungen einstellen. Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung erfolgt dort der Neubau eines sogenannten Stauraumkanals. Mit den Vorbereitungen wird bereits Anfang/Mitte März begonnen.