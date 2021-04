In Koblenz und im Kreis MYK ist am Montag die Luca-App gestartet. Das für Kreis und Stadt zuständige Gesundheitsamt der MYK-Kreisverwaltung hat am Nachmittag über den sofortigen Start der App zur Registrierung und Verfolgung von Kontakten informiert. Damit soll sowohl die Arbeit im Amt als auch in Gewerben in Koblenz und MYK beim Kampf gegen das Corona-Virus deutlich einfacher werden.