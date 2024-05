Plus Koblenz Kaiserin Augusta in neuem Kleid: Koblenzer Traditionsfest wird aufgehübscht Von Doris Schneider i Strahlender Mittelpunkt vor vielen Besuchern war im vergangenen Jahr Kaiserin Augusta, begleitet von ihren (historischen) Kindern Friedrich (vorn, 3. von rechts) und Luise (5. von rechts). Foto: Winfried Scholz Wenn Kaiserin Augusta durch die Rheinanlagen flaniert, dann ist wieder der erste Sonntag im Juni: Traditionell wird seit 2006 dieses Fest im Rahmen des Weltkulturerbetages in den von Kaiserin Augusta in Auftrag gegebenen Rheinanlagen gefeiert. In diesem Jahr indes ist vieles anders. Lesezeit: 3 Minuten

Die Koblenz-Touristik probiert einige Neuerungen aus. Eine davon: Das Fest wird statt an einem an zwei Tagen, am Samstag und Sonntag gefeiert, und auch am Freitag gibt es mit dem ebenfalls neuen Open-Air-Kino und der Vinothek on Tour schon Programmpunkte. Warum dieser Relaunch nötig ist, begründet Marketingleiter Jan Moryson: „Es wurde ...