Käufer für Schloss Liebieg gesucht: Märchenschloss bleibt noch im Dornröschenschlaf

Seit 2018 sollte aus dem Schloss Liebieg in Kobern-Gondorf ein Weingut werden, die neuen Besitzer – Investor Andreas Kreuter und die Winzer Bernhard Kirsten und Inge von Geldern – kauften die geschichtsträchtige Immobilie an der Mosel. Lange war es still, seit einigen Monaten ist klar: Das Projekt ist beendet, ein Käufer wird gesucht. Doch wie findet man den?