Kärlicher Ensemble feiert 40 Jahre Theater an Ostern: Erlöse kommen karitativen Zweck zugute

Der wohlhabende Gutsbesitzer Philipp Klapproth (Martin Witte, links) wird von seiner Schwester Ida (Elke Chandoni) und seinem Neffen Alfred (Vladimir Geterle) in einem Berliner Café in Empfang genommen. Gleich wird Alfred ihm seinen Plan präsentieren, eine Nervenheilanstalt in der Hauptstadt erwerben zu wollen, und ihn dafür um Geld bitten. Foto: Christian Reif