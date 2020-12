Koblenz

Die Mainzer Straße ist eine der großen Verkehrsachsen von der Innenstadt in Richtung Süden. Am Freitag, 4. September, soll sie für vier Stunden, von 17.30 und 21.30 Uhr, für Autos gesperrt werden. Betroffen ist die Mainzer Straße im Bereich von der Höhe Rizzastraße bis zur Höhe Markenbildchenweg. Grund ist eine groß angelegte Demonstration – angemeldet von der „Initiative für eine Verkehrswende in Koblenz“.