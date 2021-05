Vom Prachtboulevard „Kö“ in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt in den Winninger Domgarten führt der Weg von Philipp Sauer. Der Düsseldorfer ist gelernter Winzer und Absolvent der Geisenheimer Wein-Hochschule bewirtschaftet einen Weinberg in den Mosel-Steillagen.