Junger Mann wird in Vallendar gesucht – Er trägt keine Schuhe

Seit etwa 5.30 Uhr wird der 30-Jährige, der auf dem Mallendarer Berg in Vallendar wohnt, vermisst. „Er befindet sich infolge eines Trauerfalls in einer außergewöhnlichen Stresssituation“, so die Polizei. Der 30-jährige Autist ist lediglich mit einer kurzen Hose und einem blauen Pulli bekleidet. Er hat keine Schuhe an, so die Polizei. Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine stämmige Figur, kurze dunkle Haare, trägt Brille und Vollbart. Bisherige Versuche ihn zu finden, sind negativ verlaufen.

Wer ihn sieht oder gesehen hat, soll die Polizei Bendorf anrufen, Telefon 02622/94020.