Junge Koblenzer wählen im Dezember ihre Vertreter: Warum der Jugendrat wichtig ist und wie man mitmachen kann

i Mira Nießen (links) vom Kinder- und Jugendbüro Koblenz und Ex-Jugendratsvorsitzende Lena Adams stehen vor dem Kurt-Esser-Haus im Markenbildchenweg, wo im Dezember ein Wahllokal für die Jugendratswahl in Koblenz sein wird. Foto: Matthias Kolk

Kinder und Jugendliche dürfen in Deutschland nicht wählen? Stimmt ja gar nicht. Zumindest nicht in Koblenz. Denn hier können alle 10- bis 17-jährigen Koblenzerinnen und Koblenzer alle zwei Jahre den Jugendrat wählen – oder sich sogar selbst wählen lassen, um für die Interessen ihrer Altersklasse einzustehen. Eine Ex-Jugendrätin erzählt, warum für sie die Zeit im jungen Ehrenamt so wertvoll war.