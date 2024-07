Plus Koblenz Julius-Wegeler-Schule Koblenz: Berufliches Gymnasium verabschiedet Abiturienten i In dem Anlass angemessen festlicher Kleidung traten die Abiturienten in der Rhein-Mosel-Halle zum Abschlussfoto zusammen. Foto: Jenny Stölben „Abigos Amigos. 13 Jahre Siesta, jetzt Fiesta“ – Unter diesem Motto stand kürzlich die Abiturfeier des Beruflichen Gymnasiums (BGY) der Julius-Wegeler-Schule in der Rhein-Mosel-Halle. Lesezeit: 2 Minuten

Schulleiter Carsten Müller dankte den Eltern, Stammkursleitern und Kollegen, insbesondere den Organisatoren der Prüfungen und der Abifeier. Im Anschluss hob er die Bedeutung des Abimottos hervor: Nicht nur Arbeit definiere den Menschen. In Zeiten von Krieg in Europa, Radikalisierung und Rassismus brauche es mündige Bürger. BGY-Leiter Michael Wagner erinnerte an ...