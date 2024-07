Plus Cochem/Koblenz Journalistin und Krimiautorin im Gespräch: „Künstliche Intelligenz könnte eine Hilfe sein“ Von Stefanie Braun i Seit ihrem Umzug an die Mosel mordet Ulrike Platten-Wirtz nun in Cochem – allerdings nur auf dem Papier, versteht sich. Foto: Karin Scheuer Schreiben will gelernt sein – vor allem, wenn man sich damit beruflich verwirklichen möchte. Unsere RZ-Kollegin Ulrike Platten-Wirtz hat das Verfassen von (journalistischen) Texten nicht nur zu ihrer Profession gemacht, auch neben der Vollzeitstelle macht ihr das Werkeln mit Buchstaben, Sätzen und Geschichten so viel Spaß, dass sie schon sechs Romane geschrieben hat. Lesezeit: 4 Minuten

Ihre ersten beiden erschienen 2011 und 2013 und waren noch Kinderbücher – wenn auch da schon spannende Fälle aufzuklären waren. Seit 2016 hat sie nun im Zwei-Jahrestakt vier Krimis für Erwachsene geschrieben. Die ersten drei spielten in ihrer alten Heimat in der Nähe der damals noch in der Entstehung befindlichen ...