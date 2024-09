Plus Bendorf-Sayn

Johann Sebastian Bach erklingt in Bendorf-Sayn: Konzert des Ensemble Musici di Sayn

i Zwei Cembali und Traversflöte, aber auch Violinen, Viola, Cello und Kontrabass werden in der Abteikirche erklingen. Foto: Eberhard Thomas Müller

„Bach ist Anfang und Ende aller Musik“, so lautet nur eines der vielen Zitate zum Werk des berühmten Komponisten. Musik von Johann Sebastian Bach spielt das Ensemble Musici di Sayn am Sonntag, 29. September, 17 Uhr, in der Abteikirche Bendorf-Sayn.