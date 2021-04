Joana Kowalewski eröffnet in Koblenz ein neues Angebot: In der Marktschwärmerei regional einkaufen

Es gibt viele Wege, regionale Lebensmittel einzukaufen, direkt beim Erzeuger im Hofladen, auf dem Wochenmarkt oder per gelieferter Gemüsekiste. Nun kommt für Stadt und Region ein neues Angebot hinzu: Joana Kowalewski eröffnet in Lützel eine Marktschwärmerei. Die meist ökologisch produzierten Lebensmittel aus der Region bestellt der Kunde vorab online auf der Plattform der Marktschwärmerei und erhält sie dann bei einem Treffen mit den Erzeugern, ähnlich einem Markt, Freitagnachmittag in Koblenz. Joana Kowalewski brennt für das Konzept. Der erste Übergabetag ist am 30. April.