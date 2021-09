Dass die Postbank-Filiale am Bahnhofplatz 16 noch in diesem Jahr schließen wird, war durch unsere Berichterstattung im Januar öffentlich bekannt geworden. Am Freitag teilte das Unternehmen nun mit, wann endgültig Schluss sein wird: Die Filiale öffnet letztmals am Donnerstag, 30. September, ihre Türen. Die nächstgelegene Filiale in Koblenz befindet sich Am Wöllershof 2.