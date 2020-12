Koblenz

Der Bau des neuen Koblenzer Hallenbads soll endlich beginnen – acht Jahre, nachdem das baufällige Schwimmbad an der Weißer Gasse geschlossen wurde. Voraussichtlich noch in diesem Sommer sollen die Bagger auf dem Gelände am Rauentaler Moselbogen anrollen und beginnen, die Baugrube für Bad und Sauna auszuheben. Mehrere Wochen wird es dauern, die Grube für beide Bauwerke auszuheben, kündigt Albert Diehl, Leiter der zuständigen Koblenzer Bäder GmbH, im Gespräch mit der RZ an.