Viele Menschen können den Straßenkarneval gar nicht oder nur unter eingeschränkten Bedingungen feiern – obwohl sie es gern möchten. Genau an diese Zielgruppe wenden sich die Rheinfreunde mit ihrem sozialen Projekt, das schon in der kommenden Prinzensession des Vereins umgesetzt werden soll. Die Neuendorfer agieren nicht allein, sondern in enger Zusammenarbeit mit der Narrenzunft Gelb-Rot – und mit vielen Förderern der Kowelenzer Faasenacht.