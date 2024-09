Plus Koblenz

Jeden Tag eine gute Tat: Pfadfinderleben bei jungen Schängeln weiter populär

Von Peter Karges

i Möchten die Tradition der Pfadfinder an die kommende Generation weitergeben: die Leiter und Leiterinnen der Pfadfinder St. Josef, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiern. Foto: Peter Karges

„Jeden Tag eine gute Tat“ – so lautet eine der Leitlinien von Robert Baden Powell, dem Gründer der Pfadfinderbewegung. Ein hohes Ziel. Gleichwohl bedeutet „Pfadfinder sein“ noch mehr, unter anderem nämlich Freundschaften zu schließen, Verantwortung zu übernehmen, in Gemeinschaft zu leben, aufeinander Rücksicht zu nehmen und, vielleicht zum ersten Mal, nicht in einem Haus, sondern in einem Zelt zu schlafen.