Jecke Weiber feiern in Mülheim-Kärlich und Weitersburg: Möhnen zelebrieren ihren höchsten Feiertag vielfältig

„Möhnen in Müllem feiern ausgelassen“ – „In Weitersburg sind Weiber außer Rand und Band“, so titelte die RZ vor zwei Jahren in ihren jeweils ganzseitigen Berichten über die Möhnen-Umzüge in den beiden Weiberfastnachts-Hochburgen der Region. Auch gestern mussten die jecken Weiber auf dem Kubbe und in der Kirschblütenstadt wie schon im Vorjahr auf ihre farbenfrohen Umzüge mit anschließendem Möhnentreiben und der längsten Partynacht des Jahres verzichten – auch wenn es angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage wohl schwerfällt, überhaupt an Karneval zu denken.