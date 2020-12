Koblenz

Tag 25 in Quarantäne: Eigentlich hätte Jana Highholder schon längst wieder vor die Tür gehen dürfen. 14 Tage in häuslicher Isolation sind schon lange vorbei. Seit Ende Februar dürfen sie und ihre Eltern das Haus nicht mehr verlassen, sind eingesperrt in den eigenen vier Wänden. Die 21-Jährige war die erste Corona-Infizierte in Koblenz.