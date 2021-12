Entgegen aller Hoffnungen ist auch das Jahr 2021 von der Corona-Pandemie geprägt. Ein Lichtblick zu Beginn: Es gibt endlich Impfstoffe. Die wurden im Eiltempo entwickelt. Allerdings: Die Vakzine sind anfangs nur begrenzt verfügbar. Prioritätsgruppen werden gebildet, zuerst sind die Ältesten und Kranken an der Reihe. Los geht es bundesweit ab dem 27. Dezember 2020, auch in Koblenz im Landkreis MYK sind mobile Impfteams in Seniorenheimen unterwegs.