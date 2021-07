Wildschweine sind in den Koblenzer Stadtteilen, die an Wälder angrenzen, eine echte Plage, vor allem auf der rechten Rheinseite und hier ganz besonders in Horchheim sowie auf der Horchheimer und Pfaffendorfer Höhe. Dutzende Tiere kommen über die B 42 in die Wohngebiete, graben Gärten und öffentliche Grünflächen um und versetzen immer wieder Menschen in Schrecken – und das Problem ist so groß, dass man dessen kaum Herr werden kann.