Ist es wirklich (an)gemessen, hier abzuschleppen? Stelle in Pfaffendorf bleibt umstritten

Parken mit Zollstock, das ist an verschiedenen Stellen in der Stadt nötig, denn nur so kann man sichergehen, dass man nicht abgeschleppt wird. Nur wenn eine Restbreite der Straße bis zu einem durchgezogenen Strich von drei Metern bleibt, steht ein Auto regelgerecht (wir berichteten mehrfach). Auch ein ehemaliger Polizist, Walter Welling, schaltet sich in die Diskussion um eine Stelle in Pfaffendorf ein, an der regelmäßig abgeschleppt wird. Er sagt: In seinen Augen ist das absolut nicht verhältnismäßig.