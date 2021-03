Mit der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen hat sich der 7-Tage-Inzidenzwert für Koblenz am Sonntag auf über 100 erhöht und wird voraussichtlich auch am Montag sowie in den kommenden Tagen über diesem Wert liegen. Das bedeutet, dass die zuletzt bereits eingeschränkten Lockerungen im Rahmen der Corona-Bekämpfung weiter zurückgenommen werden müssen.