Koblenz/Kreis MYK

Erneut hat der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Stadt Koblenz einen großen Sprung nach oben gemacht. Nachdem er am Freitag auf 37,7 gestiegen war, lag er am Samstag schon bei 41,2 – und mit 61,4 überschritt der Wert am Sonntag die 50er-Marke, sodass für die Stadt Koblenz nun die Gefahrenstufe Rot gilt. Auch im Kreis Mayen-Koblenz sind die Zahlen weiter angestiegen, sodass der Sieben-Tage-Inzidenzwert am Sonntag mit 36,4 die Gefahrenstufe Orange erreichte.