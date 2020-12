Instandsetzung an der Südtangente: Wieder Sperrungen in der Nacht

Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 12:01 Uhr

Im Rahmen der Instandsetzung der Hangbrücke Laubachtal werden großflächige Gussasphaltschichten eingebaut. Deshalb wird die B 327 in diesem Bereich aus Fahrtrichtung Hunsrück voll gesperrt – und zwar in den Nächten auf Donnerstag, 13., Freitag, 14., und Samstag, 15. August, jeweils von 19 bis 5.30 Uhr.

In dieser Zeit ist die B 327 aus Richtung Hunsrück in Richtung Südbrücke/B 9 ab der Anschlussstelle Karthause sowie die Auffahrt von der Karthause auf die B 327 in Richtung Südbrücke nicht befahrbar.

Die Umleitung erfolgt über die Simmerner Straße und die B 9/Römerstraße. Alle weiteren Verkehrsbeziehungen sind wie bisher nutzbar.