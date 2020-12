Koblenz

Die Erfolgsgeschichte der renommierten Azubi- und Studientage-Messe wird am Freitag und Samstag, 30. und 31. Oktober, in der CGM-Arena Koblenz fortgesetzt: Zum 13. Mal sind motivierte Schüler, aufgeschlossene Schulabgänger und junge Berufseinsteiger eingeladen, die ihren Start in das Berufsleben planen wollen oder über ein Studium nachdenken, sich inspirieren zu lassen.