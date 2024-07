Plus Koblenz

Inklusives Taschenlampenkonzert in Koblenz: Auch Emils Familie aus Niederberg will dabei sein

i Emil aus Niederberg kuschelt mit seiner Mutter und seinem Kuschelaffen. Foto: Katrin Steinert

Familien wie die mit Emil aus Koblenz-Niederberg sind dankbar dafür, Hilfe im Alltag mit einem chronisch kranken oder behinderten Kind zu bekommen. Der Verein Bunter Kreis Rheinland bietet sozialmedizinische Unterstützung an – und er organisiert das Taschenlampenkonzert, das am 17. August in Koblenz stattfindet.