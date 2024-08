Plus Koblenz

Inklusives junges Wohnen im Szeneviertel: Pilotprojekt in Vorstadt von Koblenz geplant

i Freuen sich aufs Wohnprojekt: Petra Klein (links), Isa-Geschäftsführerin und Projektleiterin, und Projektleiterin Anna Wald sitzen im modernen Gemeinschaftsraum und berichten, wie das inklusive Leben im Alltag funktioniert. Am Sonntag, 25. August, laden sie zum Tag der offenen Tür ein. Foto: Katrin Steinert

Körperlich beeinträchtigte Menschen zwischen 18 und 64 Jahren finden nur selten Wohnungen, die barrierefrei und mitten in der Stadt liegen. Bald startet in Koblenz ein Wohnangebot für junge und jung gebliebene Leute mit und ohne körperliche Beeinträchtigungen. Wir haben uns das Haus und die Macher vor dem Tag der offenen Tür angeschaut, der am Sonntag für potenzielle Bewohner und Interessierte stattfindet.